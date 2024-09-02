رسمياً.. إليكم نتائج الدورة الثانية للإمتحانات الرسميّة

صدرت، مساء اليوم الإثنين، نتائج الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة - دورة العام 2024.

للإطلاع على نتائج علوم الحياة.. إضغط هنا

Advertisement

للإطلاع على نتائج العلوم العامة.. إضغط هنا

للإطلاع على نتائج الآداب والإنسانيات.. إضغط هنا

للإطلاع على نتائج الإقتصاد والإجتماع.. إضغط هنا