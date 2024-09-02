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لبنان

في منطقة لبنانية.. منشورات ضدّ "حزب الله"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2024 | 14:35
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يوم أمس، انتشرت معلومات تفيد بأنّ أشخاصاً مجهولي الهوية، قاموا برمي منشورات في منطقة الجية - ساحل الشوف، وفيها عبارات موجهة ضدّ "حزب الله".
وإثر المتابعة، عُلِم أن جهات حزبيّة وأمنية تتابع الملف لاكتشاف المتورطين بالأمر كونهُ يتضمن تحريضاً واضحاً.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادثة كانت محط استنكار واستهجان من أبناء المنطقة، واصفين ما حصل بـ"الفعلِ الخطير والمسيء".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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