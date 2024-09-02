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لبنان
قصف عنيف.. غارات إسرائيلية تطالُ وادي زبقين في الجنوب! (صور)
Lebanon 24
02-09-2024
|
14:47
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نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت منطقة وادي زبقين في جنوب لبنان.
وذكرت مصادر ميدانية أن القصف حصل على دفعات، فيما بلغ عدد الغارات ثمانية.
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كذلك، قالت المصادر إن القصف ذات أطراف بلدات شيحين والجبين ومجدلزون وياطر.
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إسرائيل
وادي زبقين
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