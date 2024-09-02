قصف عنيف.. غارات إسرائيلية تطالُ وادي زبقين في الجنوب! (صور)

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت منطقة وادي زبقين في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية أن القصف حصل على دفعات، فيما بلغ عدد الغارات ثمانية.

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