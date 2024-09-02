قبالة الناقورة.. هذا ما فعلته "البحرية الإسرائيلية"!

أطلقت بحرية العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة باتجاه أحد قوارب الصيادين في منطقة الناقورة - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن الزوارق الإسرائيلية تمركزت قبالة شاطئ المنطقة المذكورة، وعملت على عرقلة عمل الصيادين هناك.