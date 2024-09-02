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لبنان

كاميرا مثبتة على الصاروخ وثقت الهجوم.. هكذا استهدف "حزب الله" مستوطنة إسرائيلية

Lebanon 24
02-09-2024 | 15:27
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عرض الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مشاهد من عملية نفذها يوم أمس الأحد، استهدف فيها حاجز مستوطنة كفريوفال التابع للجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن عدد من الإصابات.
 
وظهر في بداية الفيديو خريطة توضح موقع نقطة الاستهداف، ثم ظهرت مشاهد مصورة من كاميرا مثبتة على الصاروخ، توثق توجهه بشكل مباشر إلى "غرفة تموضع الجنود".
 
 
 
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وكان حزب الله قال في بيان حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء صباح اليوم (الأحد) على ‏بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة".‏

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