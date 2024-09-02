ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي بعد غاراته على زبقين؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أنَّ طائرات سلاح الجو الإسرائيليّ هاجمت 10 منصات إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي زبقين وشيحين في جنوب لبنان.

وأشار جيش العدو إلى أنه تمَّ أيضاً استهداف نقاط مراقبة تابعة للحزب في منطقة حولا، وأضاف: "نتيجة للهجمات، تمَّ إطلاق عدة صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة، وقد جرى اعتراض بعضها فيما البعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة ولا يوجد إصابات".

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