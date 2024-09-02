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لبنان

ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي بعد غاراته على زبقين؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 16:25
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أنَّ طائرات سلاح الجو الإسرائيليّ هاجمت 10 منصات إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي زبقين وشيحين في جنوب لبنان.
وأشار جيش العدو إلى أنه تمَّ أيضاً استهداف نقاط مراقبة تابعة للحزب في منطقة حولا، وأضاف: "نتيجة للهجمات، تمَّ إطلاق عدة صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة، وقد جرى اعتراض بعضها فيما البعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة ولا يوجد إصابات". 
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وكان العدو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات أخرى استهدفت منطقة وادي زبقين في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية أن القصف حصل على دفعات، فيما بلغ عدد الغارات ثمانية.

كذلك، قالت المصادر إن القصف ذات أطراف بلدات شيحين والجبين ومجدلزون وياطر.

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