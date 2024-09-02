خلاف في مباراة الرياضي بيروت والزمالك المصري.. لاعب حاول ضرب وائل عرقجي (فيديو)

فاز الرياضي بيروت على الزمالك المصري بفارق 11 نقطة (84-73)، الاثنين، ضمن استعدادات الفريق اللبناني للمشاركة في كأس القارات لكرة السلة التي تنطلق في الـ12 من أيلول الجاري.

وسيواجه الرياضي نظيره الزمالك مرة أخرى الأربعاء المقبل، ليختتم استعداداته قبل التوجّه إلى سنغافورة للمشاركة في البطولة القارية.



وسيلعب الرياضي أولى مبارياته في كأس القارات أمام بطل دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، ملقا الإسباني.

وقبل نهاية المباراة، حصل خلاف بين لاعب الزمالك أحمد اسماعيل، ولاعب الرياضي وائل عرقجي.

وقد حاول اسماعيل ضرب عرقجي، الا أن اللاعبين عمدوا على إبعادهما عن بعضهما.