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لبنان

الحجار رعى افتتاح المعرض الثاني المهني التوعوي للأطفال في صيدا

Lebanon 24
02-09-2024 | 16:54
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رعى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، افتتاح المعرض الثاني المهني التوعوي للأطفال الذي أقيم في حديقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في صيدا، بإشراف المجلس الأعلى للطفولة في الوزارة، وبالتنسيق مع بلدية صيدا وجمعية "أوفرا"، وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي وتجمع المؤسسات الأهلية.
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وألقى رئيس بلدية صيدا، حازم خضر بديع، كلمة للمناسبة قال فيها: على رغم الأوضاع الصعبة والمرحلة الدقيقة التي نمر بها، وجودكم ووجودنا في هذه المناسبة لإطلاق المعرض الثاني المهني التوعوي للأطفال يؤكد على إرادتنا لمواجهة كل التحديات بالعمل الهادف والنشاط الحيوي، واصرارنا على الإستثمار بالإنسان لبناء وطن أفضل، وتمسكنا بلبنان الرائد والمقاوم والعيش الواحد".

وأضاف: "المعرض اليوم يكتسب أهمية كبيرة لعدة نقاط أهمها أنه معرض يتعلق بأطفال اليوم  الذين هم  نساء ورجال الغد، ونحن جميعاً مسؤولون عن تطوير وعيهم ومهاراتهم وعن حثهم على المشاركة الفعالة في المجتمع... ولان المعرض جامع لمختلف الأجيال والأطياف والمذاهب والطوائف ورمز معبر لصيدا وجوارها، صيدا مدينة العراقة والتنوع".

كذلك، ذكر أن "المعرض يعزز الشراكة الحقيقية والجدية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والمجتمع الأهلي والمدني، وهي شراكة مطلوبة وضرورية وخاصة في ظل عجز الدولة عن القيام بدورها في شكل كامل".

وسبق افتتاح المعرض زيارة الحجار لرئيس بلدية صيدا في مكتبه بالقصر البلدي، يرافقه الخبير في الوزارة عادل الشباب والمستشار ميشال الحجار.
 
وكانت الزيارة مناسبة عرض خلالها المجتمعون مختلف الأوضاع والمواضيع ذات الشأن الإجتماعي والبلدي.

وشكر الحجار لبديع وللبلدية جهودهما التي بذلاها من أجل إنجاح وإقامة المعرض، بعدما  تم تأجيله الأسبوع الفائت إلى مساء اليوم الإثنين نظراً إلى العدوان الإسرائيلي الذي حصل في منطقة عبرا – صيدا.

 

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