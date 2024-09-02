مقدمات النشرات المسائيّة

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تواصل التفاعل الإيجابي مع مضمون خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري من على منبر ذكرى تغييب الإمام الصدروأعلن زوار عين التينة اليوم تأييد كل ما ورد في الخطاب وتمنوا أن يكون لندائه صدى إيجابيا لدى الشعب اللبناني وكل المخلصين من أجل إخراج البلد من المأزق الذي يعيش فيهفي المقابل ظن سمير جعجع ان هناك من سيضع نجمة على جبينه بعد كلامه حول ان الدخول إلى قصر بعبدا لا يكون من بوابة عين التينة بل فقط من ساحة النجمةوالخطأ في التقدير ليس جديدا على الحكيم الذي يبدو انه هذه المرة "مضيع بالعنوان" بين عين التينة ومعرابلان معراب لن يكون لها محل من الاعراب عندما ترفض الحوار بالملف الرئاسي...أما عين التينة فهي توأم ساحة النجمة لأنها مقر الرئاسة التانية وهي كانت ومازالت وستبقى بابا مشرعا على الحلول الوطنية والحوار والتلاقي...ونقطة عند اول السطروفي هذا الاطار اكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عبر NBN ألا أحد وبالتأكيد ليس الرئيس بري من يحاول أن يفرض ارادته على الاخرين مشددا على انه يتشرف ايا كان أن يكون جزءا من محطة عين التينة نحو الوصول إلى تفاهم وطني على انتخاب رئيس للجمهوريةفي الوقت الذي مازال بنيامين نتنياهو يشارع فيه على طاولة المفاوضات للعرقلةانفجر الشارع الإسرائيلي في وجه حكومته التي جمعت الفشل من كل أطرافه: في الميدان والسياسة والتفاوضمئات آلاف المحتجين الإسرائيليين قطعوا التواصل مع حكومة العدو بقطع الطرقات في القدس وتل أبيب وعدد من المدن الأخرى وتجمعوا خارج مقر إقامة نتانياهو للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة الأسرى بعد انتشال جثث ست منهم من نفق في جنوب قطاع غزةالإضراب العام الذي أعلنه اتحاد العمال «الهستدروت» وأيدته مئات النقابات والهيئات الأهلية والبلديات قد يتحول الى إضراب مفتوح له تداعياته الكبرى على الداخل الاسرائيلي في السياسة والاقتصاد على حد سواءلا سيما اذا ما استمرت الحكومة الإسرائيلية في اعتماد سياسة دفن رأسها في التراب وعدم اعارة آذانها للإصغاء الى ما يطالب به المنتفضون عليهاومن الشارع الى مؤسسات الكيانكان زعيم المعارضة يائير لابيد يوجه رسالة اتهام لأعضاء الكنيست قائلا: أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد.الهجوم على نتنياهو ليس فقط من داخل الكيان بل اتته صفعة أيضا من أقرب حلفائه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أقر أن نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا للوصول الى اتفاقية حول الأسرى الأمر الذي أثار بلبلة لدى الاوساط الاسرائيلية فهل سيرضخ نتنياهو هذه المرة؟اسرائيل تهتز من الداخل، والشارع فيها اضحى شارعين. واحد مع ابرام صفقة استعادة الرهائن بأسرع وقت ممكن من دون التشدد في التفاصيل، فيما الثاني يرفض ابرام صفقة تبادل مع حماس لا تؤمن لاسرائيل كل مطالبها. فلمن الغلبة في النهاية؟ للتيار الواقعي ام لتيار التشدد والتطرف؟بمعزل عن ميزان الربح والخسارة، الواضح ان نتانياهو يواجه ضغوطا كبيرة داخلية وخارجية، وذلك للقبول بمقترح وقف اطلاق النار. والضغط الاخير والابرز جاء من الرئيس الاميركي بالذات، الذي اعرب عن اعتقاده ان نتانياهو لا يقوم بما يكفي لابرام اتفاق للرهائن.تصريح الرئيس الاميركي يعقد امور المفاوضات اكثر مما هي معقدة. اذ ان مسؤولا اسرائيليا استغرب مضمونها، وخصوصا انها تأتي بعد ايام قليلة على اعدام حماس ستة رهائن بينهم اميركي، اما نتانياهو فأكد خلال جلسة للحكومة انه سيكون هناك رد قوي على قتل الاسرى في غزة.في لبنان الكلام كثير فيما الفعل قليل. والكلام هنا يبدأ بالحراك الديبلوماسي وعنوانه كيفية تطبيق القرار 1701، وصولا الى الحراك الرئاسي الهادف الى اخراج الرئاسة من دائرة الجمود القاتل.لكن حتى الان لا نتائج عملية معقدة، باعتبار ان الروزنامة اللبنانية باتت معلقة على حرب الاسناد التي يخوضها حزب الله، والمعلقة بدورها على حرب غزة.الى باحات مساكنهم وصلت النيران التي اشعلوها بساحات المنطقة، وبالدم الصهيوني بدأ يغرق بنيامين نتنياهو ، بعد ان اغرق العالم – وبشراكة اميركية كاملة – بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الصامدين واللبنانيين الصابرين وكل ابناء المنطقة على حد سواء ..وسواء سمع رئيس الحكومة المهزوزة اصوات الصهاينة التي تطوق حكومته من كل اتجاه او لم يسمعها، فان ما تشهده ساحات تل ابيب وغيرها من اضرابات وتظاهرات يؤكد الضيق الذي وصل اليه كيانهم بعد احد عشر شهرا من حرب الابادة على غزة..وبمقتل ستة من الاسرى الصهاينة في غزة، فتحت جبهة هي الاخطر على بنيامين نتنياهو – مع خطورة بقية الجبهات – حشد لمواجهتها شرطة ومحكمة العمل ووزيرا للمالية هدد بقطع الرواتب عن كل مشارك بالتظاهرات او الاضراب الذي دعت اليه ابرز اتحادات العمال الصهيونية..وفيما يحاول نتنياهو الهروب بخياراته الحربية بين الجبهات، من غزة الى الشمال، ومن ثم الضفة التي تحفر في قلب الامن الصهيوني اصعب الضربات، فانه علق على جبهة داخلية ملتهبة ستحرق اوراقه مهما كابر بالقفز نحو الامام..وامام هذا المشهد الصهيوني المعقد، خرج الرئيس الاميركي جو بايدن معلنا ان بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل الى اتفاق لاطلاق الاسرى، اي بتعبير اوضح ان نتنياهو هذا هو من يعرقل المفاوضات لوقف الحرب..فان كان نتنياهو لم يقم بما يكفي لوقف الحرب، فما الذي يقوم به بايدن لوقف هذه الحرب؟ وان كان يعلم ان امتداد هذه الايام السوداء في المنطقة من صنع نتنياهو فماذا يفعل البيت الابيض لايقافها؟وتكفي الاجابة على نفاق بايدن بما قاله ضابط رفيع بسلاح الجو الصهيوني من انه لولا الدعم الاميركي لكان من الصعب استمرار الحرب لاكثر من بضعة اشهر كما قال..من الواضح أن ثمة محاولة جديدة لتحريك المياه الراكدة على المستوى الرئاسي، إعلاميا على الأقل في هذه المرحلة، لكن من دون أن تكون النتيجة أكيدة في الاتجاه الايجابي.فكثيرون من المراقبين توقفوا بتمعن عند كلمة سمير جعجع أمس، سائلين عن خلفياتها الفعلية، ومتسائلين هل تعبر عن جو إقليمي معين، أم عن موقف قواتي بحت.أما التيار الوطني الحر، فأصدر بيانا، أكد فيه أنه تلقف بإيجابية التطور في الموقف الذي أبداه رئيس القوات اللبنانية في خطابه البارحة خاصة لناحية المقاومة وشهدائها ومواضيع الحوار والعيش المشترك ووحدة لبنان والتلاقي والخروج من الماضي وبناء المستقبل بما يجسد طموحات جميع المكونات اللبنانية، وتحديدا كونها تتلاقى مع مواقف التيار الإنفتاحية وتتماشى، في ما يخص رئاسة الجمهورية، مع ما إستطعنا الحصول عليه والتوافق بخصوصه مع معظم الكتل النيابية، من معادلة تشاور بغية التوافق مقابل جلسات إنتخاب متتالية ومفتوحة تؤدي بالنتيجة الى إنتخاب رئيس، بالتوافق أولا أو بالتنافس ثانيا، بما يخرج البلد من الفراغ القاتل.وأضاف بيان التيار: يبقى أن من يدرك ويقر أن إنتخاب الرئيس هو مفتاح لحل الأزمات والحوار حولها، يمكنه أن يتجاوب مع دعوة التشاور في مجلس النواب وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالإتفاق على رئيس توافقي والا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الإستحقاق، وبالتالي يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقا أمام أهمية انجاز إنتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلل الدولة وانهيار الوطن.هذا في الشأن المحلي. أما إقليميا، فالأبرز اعتبار الرئيس الأميركي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.وعلى الفور، سارع المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري للتأكيد لرويترز أن الحركة ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل، معتبرا أن كلام بايدن اعتراف أميركي بأن نتنياهو يقوض الجهود.مجددا، أزمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو . يسال بايدن عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا للتوصل الى اتفاق بشأن الرهائن، فيجيب : "لا" . تسارع مصادر إسرائيلية إلى وصف موقف بايدن بأنه خطير، لأنه يأتي بعد أيام على إعدام حماس ست رهائن بينهم أميركي .وتتابع المصادر الاسرائيلية: من اللافت للنظر أن بايدن يضغط على نتنياهو الذي وافق على المقترحات الأميركية، لا على السنوار زعيم حماس، الذي يواصل معارضة أي اتفاق .تتلقف حماس موقف بايدن فتعلن أن تصريحاته تمثل اعترافا أميركيا بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل التوصل إلى صفقة. في سياق مختلف، يقول قيادي في حماس لرويترز إن أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل، سنتعامل معه بجدية كبيرة.السؤال هنا : كيف ستترجم انعكاسات هذا الخلاف الجديد بين بايدن ونتنياهو على مسار الحرب؟ وتاليا على مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية؟...في مجال آخر ، تعطلت مفاعيل الإضراب العام في إسرائيل بعدما أمرت محكمة العمل الإسرائيلية بوقفه، وكانت تمت الدعوة إليه لفرض مزيد من الضغط على رئيس الوزراء، للتوصل إلى صفقة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وقالت المحكمة في بيان: "نصدر أمرا على المستوى الوطني بمنع الإضراب . "وجاء قرار المحكمة بناء على طلب وزير المال، اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش.لكن الأنظار تتوجه مجددا إلى الضفة الغربية حيث يبدو أنها أصبحت جبهة ثابتة، وأن التصعيد فيها، من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.في مقابل كل هذه الاجواء السوداوية ، جرعة اوكسيجين رياضية.. فريق الرياضي في كرة السلة في مبارة ودية مع فريق الزمالك المصري، وبه نبدأ.زعيم الحرب الذي لا يمتثل لأي من محاكم العالم هرب اليوم الى محكمة العمل الاسرائيلية فتفوق بنيامين نتنياهو على كل المهارات اللبنانية في شق صفوف العمال وتدجين النقابات وسحبها الى حضن السلطات وتمكن من القبض على 7 اكتوبر نقابي في منتصف النهار.وقبل ان يكتمل مشهد الانهيار في المؤسسات والمرافق العامة الاسرائيلية من مطارات ومرافىء وشركات كان نتنياهو قد فض العروض وطلب الى محكمة العمل اتخاذ تدبير سريع فاستجابت المحكمة وأمرت بوقف الاضراب العام بذريعة أنه ناجم عن أهداف سياسية وليست اقتصادية.وتسبب هذا القرار باندلاع النزاع في صفوف الهيستدروت وعائلات الاسرى والمتظاهرين في الشوارع والذين أغلقوا محور ايالون الذي يربط مدن تل ابيب. وقرر العاملون في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية مواصلة الإضراب ما قاد الى نشوب فوضى في المطار، لكن نتنياهو تجاوز كل هؤلاء معتبرا أن الإضراب في إسرائيل هو دعم لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار وتلقى نتنياهو في الساعات الاخيرة نبأين غير سارين من أميركا وبريطانيا، إذ قال الرئيس جو بايدن إن رئيس الوزراء الاسرائيلي لا يقوم بما يكفي من الجهد لضمان التوصل الى ابرام اتفاق بشأن الاسرى .واعلن البيت الابيض هذا المساء أن بادين وكامالا هاريس ناقشا مع فريق التفاوض مقترحا جديدا لصفقة غزة بما يضمن الافراج عن الرهائن وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الادارة الاميركية تحدثت مع مصر وقطر حول ملامح صفقة نهائية لتقديمها إلى الأطراف في الأسابيع المقبلة اما الهدية البريطانية الابرز لنتنياهو فجاءت مغلفة بالسلاح، إذ أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي ان بريطانيا لن تجدد تصدير السلاح لاسرائيل موضحا ان بعضها يشكل خطرا حقيقيا.واضاف: سنعلق ثلاثين رخصة تصدير منها عتاد مستخدم في غزة ومكونات طائرات مقاتلة وهيلكوبتر ومسيرات فهل سيقود كل ذلك الى الضغط على نتنياهو؟ لا ملامح بهذا المسار ويستمر زعيم الحرب بحربين اثنتين قطاعا وضفة ويعلن خلال جلسة لحكومته أنه سيكون هناك رد قوي على قتل أبنائنا الاسرى في غزة قائلا : لن نتخلى عن محور فيلادلفيا ليس لاثنين واربعين يوما بل لاثنين واربعين عاما.وبهذه السيطرة يكون نتنياهو قد احتل الامن والسياسة واليوم اضاف اليهما الاقتصاد وفتت مجتمع الهيستدروت الذي اسسه بن غوريون .وحربه على لبنان تخطت قواعد الاشتباك باستهداف مؤسسات تابعة لليونيفيل غارة من طائرة مسيرة استهدفت سيارة عند طريق عام بلدة الناقورة يقودها شاب يعمل في شركة تنظيفات متعاقدة مع اليونيفيل ومعه ابن عمه القادم من الاغتراب فقضى حسين وعلي مهدي سويا شهيدين في هذا الاعتداء على ان يشيعا ويدفنا في تراب بلدتهما الناقورة بعد ظهر الثلاثاء.ولم تملك اليونيفيل سوى الاعراب عن اسفها مشددة على أن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف وفي مستجدات القوات اللبنانية المتعددة الجنسيات السياسية، فإن طرح معراب .. طرحه ارضا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي يتحدث غالبا من حواضر عين التينة، وهو قال لسمير جعجع: لم يكن ينقص خطابك بالأمس سوى أن تكون على ظهر دبابة إسرائيلية.وما تراءى شيطانا لمجتمع بري كان ملاكا للتيار الذي تلقف بإيجابية التطور في موقف رئيس القوات خاصة لناحية المقاومة وشهدائها ومواضيع الحوار والعيش المشترك ووحدة لبنان والتلاقي والخروج من الماضي وبناء المستقبل بما يجسد طموحات جميع المكونات اللبنانية ومحاباة التيار لجعجع ترافقت وتقديم الود للبطريرك الراعي في زيارة رأستها سيدة الظلمات ندى البساتي.واللافت في الزيارة انها تستبق تنسيقا للنواب الاربعة الخارجين من معتقل التيار والعازمين الخميس على وضع اسس خريطة الطريق مع الراعي في الديمان . يشارك التيار الوطني الحر سمير جعجع ليكون " الغد لنا ولكم " ويقوطب على النواب الاربعة ليقدم الشكوى الى الراعي على معصية مسيحية ارتكبها هؤلاء عندما خالفوا تعاليم جبران.