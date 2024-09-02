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لبنان
خارج دائرة حسابات "البوانتاج" الإنتخابي
Lebanon 24
02-09-2024
|
18:26
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بقي خروج عدد من النواب من البوتقة العونية، خارج دائرة حسابات "البوانتاج الانتخابي" لأسباب تكتيكية وخارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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