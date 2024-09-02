Advertisement

لبنان

تأخير قرار "الشورى" يزيد تعقيد العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش

Lebanon 24
02-09-2024 | 22:12
A-
A+
Doc-P-1242100-638609378463916011.jpg
Doc-P-1242100-638609378463916011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": بانتظار قرار مجلس شورى الدّولة في المراجعة التي تقدّم بها العميد ادغار لاوندس، للطعن في قرار وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي يُحال على التقاعد نهاية الشهر الجاري، فان صعب تقدّم قبل أيّام بطلب تدخّل في المراجعة تبعاً للمادة 83 من قانون «الشورى». وفي المعلومات، أنّ المُستدعي لاوندس تبلّغ بهذا الطلب عبر محاميه لكي يُرسل ردّه، وذلك بانتظار أن يبت «الشورى» في طلب صعب وأحقيّة تدّخله خلال أسبوعين، باعتبار أنّ المراجعة مُقامة مع اتّخاذ صفة العجلة لوقف تنفيذ قرار الوزير، فيما يرجّح قانونيّون أن يكون قرار «الشورى» بأحقيّة التدخّل تبعاً لقانون المجلس. وتزيد هذه المراجعة من التشنج بين وزارة الدّفاع وقيادة الجيش، خصوصاً أنّ الأخيرة وافقت مُسبقاً على مراجعة لاوندس (باعتباره متضّرراً لكوْنه كاثوليكياً مثل صعب)، كما أنّ وكيل الدّفاع عنه هو محامي قيادة الجيش. وزاد التأخير في البت بالمراجعة من التوتر، بعدما كان منتظراً أن تخرج هيئة القضايا في «الشورى» بقرار قبل انتهاء المهلة القانونيّة الثلاثاء المقبل، إلا أن تغيّب أحد الأعضاء بداعي المرض حالَ دون ذلك، فيما يؤكد بعض الأعضاء أنّ مهلة الأسبوعين التي أعطاها القانون للبت في شأن وقف تنفيذ القرار من عدمه، هي مهلة حث، وبالتالي لا تُلزم بالتقيّد بها والخروج بقرارٍ قبل انتهائها.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-03
02:45 | 2024-09-03
02:43 | 2024-09-03
02:34 | 2024-09-03
02:28 | 2024-09-03
02:15 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24