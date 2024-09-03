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لبنان
خبر حزين.. هكذا خسر الشاب أيمن حياته صباح اليوم
Lebanon 24
03-09-2024
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00:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الشاب أيمن زيدان من بلدة مراح السراج - قضاء الضنية توفي بعد إصابته بطلق ناري من بندقية صيد عن طريق الخطأ.
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