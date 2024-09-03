حتّى ورق العنب يُهرّب من سوريا إلى لبنان

لُوحِظَت في الأيّام الأخيرة زيادة في عمليات تهريب العنب وحتّى ورق العنب من سوريا إلى لبنان، وبيعه بأسعار أقلّ مما هي عليه في البلاد، للمُضاربة على المزارعين اللبنانيين وعلى موسم العنب.

‎وفي هذا السياق، زادت القوى الأمنيّة من رقابتها على الحدود وفي كافة المناطق، وقامت الجمارك بضبط 2 طن من العنب وورق العنب السوريّ المُهرب في منطقة شكا قبل أيّام.

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