مهنة ازدهرت خلال "أزمة الكهرباء"

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عاود موزعو المياه نشاطهم القويّ خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التغذيّة بالكهرباء، وتوقف مصالح المياه عن توزيع المياه إلى المواطنين نتيجة التقنين القاسي بالتيّار الكهربائيّ.‎واستقدمت كلّ عائلة تقريباً شاحنتيّ مياه خلال أيّام قليلة، علماً أنّ الـ500 ليتر يتراوح سعره ما بين 500 و700 ألف ليرة.