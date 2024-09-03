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لبنان

مهنة ازدهرت خلال "أزمة الكهرباء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2024 | 02:45
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عاود موزعو المياه نشاطهم القويّ خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التغذيّة بالكهرباء، وتوقف مصالح المياه عن توزيع المياه إلى المواطنين نتيجة التقنين القاسي بالتيّار الكهربائيّ.
‎واستقدمت كلّ عائلة تقريباً شاحنتيّ مياه خلال أيّام قليلة، علماً أنّ الـ500 ليتر يتراوح سعره ما بين 500 و700 ألف ليرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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