تراجع اضافي في اسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 3 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 4 الاف ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.517.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.556.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.379.000 ليرة لبنانيةالغاز: 913.000 ليرة لبنانية