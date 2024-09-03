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لبنان
أهالي طلاب مدرسة البيرة احتجوا على رسوم التسجيل
Lebanon 24
03-09-2024
|
02:34
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اعتصم أهالي طلاب مدرسة البيرة الرسمية احتجاجا على "الرسوم الباهظة التي تفرضها وزارة التربية لتسجيل الطلاب".
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