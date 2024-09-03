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لبنان

مياه بيروت دعت مشتركي المناطق النموذجية في كسروان الى تسديد المتوجبات

Lebanon 24
03-09-2024 | 02:58
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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جميع المشتركين في بلدات السهيلة – عينطور – عين الريحاني – بلونة – القليعات – ريفون وعجلتون لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم وذلك لغاية 31/12/2023 الى الجباة المختصين او لدى دائرة كسروان التابعين لها ، وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم من دون أي تأخير.
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