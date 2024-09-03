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لبنان

التحقيقات تكشف تفاصيل توقيف مواطنَين و13 فلسطينيًّا في القموعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2024 | 03:45
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بعد القاء الجيش  القبض على مجموعة  مؤلفة من مواطن لبناني وثلاثة عشر فلسطينيا قبل ايام من قبل الجيش في منطقة القموعة في الشمال خلال تدريبات كانوا يقومون بها في المحلة المذكورة وضبطت بحوزتهم  أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية ، افادت مصادر معنية  ان هذه المجموعة يرأسها الشيخ "ا.ح" من منطقة العيرونية في قضاء زغرتا والذي عرف انه كان قد جمع المال من الفلسطينيين الموقوفين واشترى به السلاح للقيام بتدريبهم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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