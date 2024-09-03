Advertisement

لبنان

إصابة طفل بطلق ناري.. وهذا وضعه

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1242217-638609591145612847.jpg
Doc-P-1242217-638609591145612847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن ع.ق.ع.، إبن الـ12 عاماً، أصيب عن طريق الخطأ بطلق ناري من بندقية صيد في قدمه وذلك أثناء ممارسته هواية الصيد في جبال الاربعين في الضنية. 
 
ونُقل إلى المستشفى للعلاج وحالته مستقرة. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إشكالان في الضنية.. إطلاق نار ووقوع جرحى
lebanon 24
03/09/2024 13:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في الضنية
lebanon 24
03/09/2024 13:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عدّة إصابات... إطلاق نار قرب مدرسة في أوهايو
lebanon 24
03/09/2024 13:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
03/09/2024 13:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-09-03
06:38 | 2024-09-03
06:36 | 2024-09-03
06:33 | 2024-09-03
06:31 | 2024-09-03
06:29 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24