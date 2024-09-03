إصابة طفل بطلق ناري.. وهذا وضعه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن ع.ق.ع.، إبن الـ12 عاماً، أصيب عن طريق الخطأ بطلق ناري من بندقية صيد في قدمه وذلك أثناء ممارسته هواية الصيد في جبال الاربعين في الضنية.

ونُقل إلى المستشفى للعلاج وحالته مستقرة.