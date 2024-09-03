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لبنان

البطريرك يازجي: من الضروري جدًّا انتخاب رئيس لأنّ هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:45
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توجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إلى اللبنانيّين قائلاً "إثبتوا ولا تخافوا رغم قساوة الظروف وصعوبة الأيّام، ولبنان غالٍ على قلوبنا وعلينا أن نُحافظ عليه ونتشبّث بأرضنا وبيوتنا". 
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وكرر الدعوة إلى جميع السياسيّين والمعنيّين والمسؤولين "لضرورة انتظام عمل الهيئات الدستوريّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وللتعالي عن المصالح الشخصية والنظر إلى مصلحة اللبنانيّين".
 
وأضاف: "من الضروري جدًّا انتخاب رئيس لأنّ هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد وندعو ألا تتوسّع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى". 
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