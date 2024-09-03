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لبنان

"الاتحاد الوطني لنقابات العمال": لإعفاء الأهالي من رسوم التسجيل

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:50
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 زار وفد من "الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" ( FENASOL ) برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله ووفد من أعضاء المكتب التنفيذي، رئيس لجنة التربية في المجلس النيابي النائب حسن مراد.
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وقد طرح الوفد خلال اللقاء، "موضوع المدارس والطلاب وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيين، وموضوع إعفاء الطلاب من رسوم التسجيل وتأمين القرطاسية للطلاب على حساب الدولة اللبنانية ، على أن يتم طرح الموضوع هذا بتوصية إلى الحكومة ووزارة التربية "، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

كما طرح وفد الإتحاد  "ما يشاع به من رفع سعر ربطة الخبز، وهذا الأمر مُدان ومرفوض ولن نسمح به  في ظل هذه الظروف الصعبة  والأزمة الإقتصادية المتردية و المتفاقمة والحالة الإجتماعية التي يعاني منها الجميع وخاصة دولرة سعر ربطة الخبز وهذه المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين والقوت اليومي للعمال والفقراء وذوي الدخل المحدود".

 وتطرق الوفد لـ"موضوع  الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي وما يعانيه، ووضع المضمونين ومعاناتهم وخاصة في موضوع نهاية الخدمة، والضمان الإلزامي وتأثيراته على المتقاعدين في القطاع"، ولموضوع  قانون الإيجارات بشقيه السكني والتجاري ، وفلتان الأسعار الذي يعاني منه المواطنون في ظل الأزمة الإقتصادية المتردية. وكان هناك تجاوباً من النائب مراد لما طرحه وفد الإتحاد الوطني من قضايا ووعد بأن يعمل سريعاً ومتابعة هذه المواضيع مع الهيئات والكُتل النيابية  بموضوع إعفاء الطلاب من رسوم التسجيل بخاصة في المدارس الرسمية ، كما تم البحث في موضوع المدارس الخاصة".
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