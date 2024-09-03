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لبنان

بالصورة... إقفال محل لبيع الفول والحمص بالشمع الأحمر

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:20
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قامت دورية تابعة لشعبة معلومات الشمال في المديرية العامة للامن العام وبالتنسيق مع مركز طرابلس الاقليمي بإقفال محل لبيع الحمص والفول في شارع العطور في أبي سمراء يمتلكه أحد السوريين بالشمع الأحمر، لمُخالفته نظام الإقامة.
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