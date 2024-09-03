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لبنان
"الكتلة الوطنيّة" من جبيل: ثابتون على المبادئ التاريخيّة
Lebanon 24
03-09-2024
|
05:51
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جال وفد من "الكتلة الوطنية" في مدينة وبلدات قضاء جبيل، بحسب بيان صادر عن الكتلة.
وأشار البيان إلى أن "زار الوفد عددا من الكتلويين واصدقاء العميد ريمون إده حيث تم خلال اللقاءات، عرض العلاقة العضوية بين بلاد جبيل والكتلة الوطنية وما تمثله من إرث متجذر في ضمير الجبيليين، وأكد ثبات الحزب على الخيارات والقيم التي أرساها العميد الراحل عبر رفض المساومة على مصلحة البلد، وترسيخه مبادئ السيادة والنزاهة".
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