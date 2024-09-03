غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة مركبا

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على بلدة مركبا.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، استهدفت الغارة محيط الساحة في البلدة بالقرب من مفرق بني حيان.

وعلى الفور توجّهت سيارات الإسعاف باتّجاه المكان المُستهدف.