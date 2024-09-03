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لبنان

غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة مركبا

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:54
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على بلدة مركبا.
 
 
وبحسب مندوبة "لبنان 24"، استهدفت الغارة محيط الساحة في البلدة بالقرب من مفرق بني حيان.
 
 
وعلى الفور توجّهت سيارات الإسعاف باتّجاه المكان المُستهدف.
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مركبا

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