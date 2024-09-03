العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على أحد المدنيين على طريق الخيام - الحمامص

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة أحد المدنيين المتعاقدين مع قوات "اليونفيل" على طريق الخيام - الحمامص بعد تعرّضه لإطلاق نار من الجانب الإسرائيليّ، من مستوطنة المطلة.

وأشارت إلى أنّ المدنيّ يعمل كمُزين شعر، وكان داخل سيارة "رابيد" ينتظر قوّات "اليونيفيل" لنقله إلى مقرّ القوة الاسبانية في منطقة آبل القمح، قبل أنّ يتعرّض لإطلاق نار.

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وفي هذا السياق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنّ "إطلاق العدوّ الإسرائيلي النار على احد المواطنين العابرين على طريق الخيام (تل نحاس) أدى إلى إصابته بالرصاص على الجهة اليسرى للصدر ما استدعى إدخاله لمستشفى مرجعيون الحكومي وإخضاعه لعملية".