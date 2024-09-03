كلاس استقبل زواراً في وزارة الشباب والرياضة

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استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه في الوزارة، الرئيس الجديد لنادي "العهد" زين خليفة.وهنأ كلّاس خليفة على توليه رئاسة النادي، متمنياً له "التوفيق في حمل رسالة شبابية واجتماعية ورياضية في ظروف صعبة".بدوره، قال خليفة: "أردت أن تكون زيارتي الاولى للوزير بروتوكولية تقديراً لدوره وموقعه".واستقبل كلاّس وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" وتم البحث في "وضع الاستراتيجية الوطنية للشباب والسلام والأمن ووضع خطة تنفيذية لها".كما استقبل كلاس وفدا من جمعية "سمارت" برئاسة رندا يسير.