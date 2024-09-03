مصلحة الليطاني أبدت استعدادها للمساعدة على تحسين المياه الملوثة الناتجة عن المصانع

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استقبل رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية وفدًا من أصحاب المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني ، يترأسه رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، حيث قدم الحاضرون شرحًا حول القضايا البيئية المتعلقة بمؤسساتهم.تقرر خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والصناعيين من أجل تحديد أصول المعالجة على ضوء الخبرة الفنية والتجارب السابقة.هذا وأبدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفق بيان، "استعدادها على مساعدة كل الصناعيين على تحسين معالجة المياه الملوثة الناتجة عن مصانعهم وحماية نهر الليطاني من التلوث الصناعي عبر هذه اللجنة المشتركة".كما أشادت بالصناعيين الذين يبدون كل الاستعداد لمعالجة المياه داخل مصانعهم ، وركزت على" ضرورة الاستمرارية في المعالجة وتشغيل المحطات لتجنب أي تلوث إضافي".