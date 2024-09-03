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لبنان

عماد الحوت زار قائد الجيش: لتأكيد دور الجيش المحوري

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:36
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 كتب النائب عماد الحوت على حسابه على منصة "اكس" :"زيارتي لقائد الجيش العماد جوزاف عون كانت للإطلاع على الواقع الأمني العام ولتأكيد دور الجيش اللبناني المحوري وأهمية تأمين المقومات المطلوبة للقيام بالمهام المطلوبة منه".
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