عماد الحوت زار قائد الجيش: لتأكيد دور الجيش المحوري

Advertisement

كتب النائب عماد الحوت على حسابه على منصة "اكس" :"زيارتي لقائد الجيش العماد جوزاف عون كانت للإطلاع على الواقع الأمني العام ولتأكيد دور الجيش اللبناني المحوري وأهمية تأمين المقومات المطلوبة للقيام بالمهام المطلوبة منه".