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لبنان

نفذا العديد من عمليات السرقة في بيروت وجبل لبنان... هكذا وقعا بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:38
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صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد شخصَين يقومان بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي توثّق قيامهما بسرقة درّاجات في محلّتي قصقص-بيروت والمريجة-الضّاحية.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:
- ع. ز. (من مواليد عام 1997، لبناني)
- ح. س. (من مواليد عام 1993، لبناني)
الأوّل من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة درّاجات ومخدّرات وحيازة أسلحة وترويج عملة مزيّفة وتخريب، ويوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تخريب.
والثاني من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات وطعن وضرب وإيذاء، ومطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل.
أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.
بتاريخ 28-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بعملية نوعيّة، في محلّة برج البراجنة.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّراجات، كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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