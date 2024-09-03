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لبنان

زغرتا .. أمن الدولة تُخلي بلدة كرمسدة من النازحين

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:10
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افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بانه،" بعد عدّة إنذارات كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال، إلى النازحين السوريّين غير المستوفين للشروط القانونيّة في بلدة كرمسدة في قضاء زغرتا، بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها، وبعد رفضهم تنفيذ هذه الإنذارات، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب زغرتا، بإخلاء بلدة كرمسدة من النازحين، وتمّ ختم 12 مسكناً بالشمع الأحمر وإجلاء 75 نازحاً لعدم استحواذهم على الأوراق القانونيّة".
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