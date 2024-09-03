السنيورة عرض الاوضاع مع سفير الهند

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ.

وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع من مختلف جوانبها.