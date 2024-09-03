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لبنان

السنيورة عرض الاوضاع مع سفير الهند

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:12
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ.
 
وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع من مختلف جوانبها.
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