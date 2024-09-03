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لبنان

تسليم شيكات للمتضررين من استهداف مبنى في حارة حريك.. خير: الحكومة إلى جانبكم

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:13
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 أشرف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على تسليم شيكات للمواطنين في مبنى بلدية حارة حريك، وذلك بدل ايواء الوحدات السكنية المتضررة من الغارة التي استهدف فيها العدو الاسرائيلي احد المباني في المنطقة وادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير المبنى ومحيطه.
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والتقى اللواء خير المواطنين المتضررين، واكد لهم "وقوف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي والهيئة العليا للإغاثة الى جانبكم في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة"، معتبرا ان "ما تقدمة الهيئة هو تعويض مادي لا يرقى الى التضحيات التي قدمها الاهالي ولكنه يدعمهم ويعوض عن اضرارهم المادية لاعادة بناء منازلهم المدمرة او المتضررة".
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