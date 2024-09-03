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لبنان

المفتي دريان بحث مع زواره في الاوضاع الراهنة

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:16
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب الدكتور عماد الحوت.

وقال الحوت:" زيارة هذا الصرح الإسلامي والوطني الكبير واجبة في كل وقت، فكيف إذا كان البلد يمر والمنطقة تمر في ظروف صعبة. لذلك كانت الزيارة اليوم الى صاحب السماحة للتشاور في ما يجري في لبنان وفي المنطقة. وكنا نؤكد بشكل مشترك على مجموعة أولويات في هذه المرحلة. الأولوية الأولى هي انتخاب رئيس للجمهورية حتى يبدأ إعادة انتظام عمل المؤسسات وانتظام عمل البلد". 
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أضاف :"النقطة الثانية، هي ضرورة توجيه رسالة موحدة للعدو الإسرائيلي والخروج من المتباينات الإعلامية حتى لو اختلفنا بطريقة حماية البلد، ينبغي أن تبقى الرسالة للعدو الإسرائيلي موحدة.

النقطة الثالثة، هي ضرورة تأمين صمود الناس في هذه الفترة الصعبة والحرجة.

النقطة الرابعة، هي ضرورة التخفيف والخروج من الخطابات التي تشحن النفوس سواء على المستوى الطائفي أو المذهبي أو غير ذلك. المرحلة صعبة جدا لا شك، لكن إن شاء الله بتضامن اللبنانيين وبحضور قيادات واعية مثل صاحب السماحة نتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله ويخرج لبنان منها سليما معافى".
 
كما استقبل دريان النائب وضاح الصادق، الذي قال :" كما جرت العادة قمنا اليوم بزيارة سماحته لاطلاعه على وضع العاصمة بيروت خصوصا في ظل الحرمان الكبير الذي تعانيه العاصمة على الأصعدة كافة، ونحن نقوم بمحاولات عدة لإيجاد الحلول خاصة على المستوى الاجتماعي والتنموي والحياة اليومية للمواطنين. ومن أهم المواضيع التي تعاني منها بيروت اليوم هو موضوع الكهرباء".
والتقى المفتي دريان مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الذي بحث معه في الشؤون الإسلامية والوقفية والمعيشية.
 
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