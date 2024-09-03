يوحنا العاشر: لضرورة انتظام عمل الهيئات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية

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دعا بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي لأن "يتعالى الجميع على المصالح والأمور الشخصية وأن نوجّه قوانا جميعاً يداً واحدة إلى قضية لبنان وما يهمّ اللبنانيين ومصلحتهم والتي ترتكز أولاً على انتخاب رئيس للجمهورية لأن كل عملية إنقاذ لبنان والإصلاح تبتدئ من هذا الأمر. فمن الضروري جداً أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذا الفراغ ليس من مصلحة أحد. بالطبع لا ننسى ما يحصل في الجوار، في المنطقة، وأذكر بشكل خاص ما يجري في غزة، في فلسطين، وانعكاسات ذلك علينا أيضاً، على أهالينا في الجنوب".وقال البطريرك يوحنا العاشر بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده: "أتوجه أولاً إلى صاحب السيادة سيدنا الياس الغالي والعزيز متروبوليت بيروت، بكل المحبة والدعاء بالصحة والعمر الطويل والخدمة المباركة. كلنا نعلم جهادات سيدنا وكل ما يقوم به لخير الكنيسة وشعبنا ولخير لبنان، للخير العام والإنسانية بشكل عام. ثم أتوجه إلى إخوتنا وأحبّتنا اللبنانيين وأقول لهم اثبتوا ولا تخافوا رغم قساوة الظروف وصعوبة الأيام. الأيام صعبة وقاسية من نواحٍ كثيرة ولكن لبنان، لبناننا، لبنانكم غالٍ على قلوبنا، علينا أن نحافظ عليه، أن نتشبّث بأرضنا، بعائلاتنا، ببيوتنا، ونحافظ على هذا اللبنان الغالي، لبنان الرسالة".اضاف: "هنا لا ننسى أوجاعنا بدءاً من الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وكل الكوارث التي نجمت عنه والأضرار، وصولاً إلى أوضاعنا وظروف شعبنا في قضية الأموال المودعة في المصارف، وهي جنى عمر كل شخص وللأسف بطريقة من الطرق خسر كل شخص كل شيء وفقد جنى عمره وكأن هذه الأموال نُهبت من أيادي شعبنا ومن تعبه. لذلك، كما نقول دوماً، نكرر وبصوتٍ عالٍ الدعوة إلى جميع السياسيين، الإداريين، المعنيين، المسؤولين في هذا البلد ضرورة انتظام عمل الهيئات الدستورية والمجالس الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".واردف: "صلاتنا وكل دعائنا ألا تتوسّع دائرة الحرب وتمتد إلى مناطق أخرى. دعاؤنا أن يعود السلام وأن تتوقف الحروب في غزة وبشكل عام في أنحاء العالم أجمع، ولا ننسى أحداً. نحن كما نؤكد دوماً، بعد جولة طويلة من الأحاديث وإعادة النظر مع صاحب السيادة سيدنا الياس، دوماً نؤكد في كنيستنا الإنطاكية أننا أبناء السلام ونريد السلام ونريد إيجاد حلول سلمية لكل قضايانا بدءاً من لبنان ووصولاً إلى كل قضايانا في هذه المنطقة، في الشرق الأوسط، وقضايانا في البلاد العربية".وقال: "وكانت لنا جولة أيضاً على قضايانا الكنسية، على أوضاع شعبنا وما يعاني من صعوبات معيشية في هذه الأيام الصعبة، والأوضاع المادية والمالية التي تحيط بنا في هذه الظروف الصعبة والقاسية. دوماً نؤكد أن الكنيسة تعمل لكي تكون بكامل قواها من كل النواحي إلى جانب أبنائنا بشكل عام وأبنائنا في رعايانا بشكل خاص، إن من النواحي الكنسية، الروحية، الإنسانية، الاجتماعية، الدعم الذي يمكن أن يحصل إن كان في مناحي الاستشفاء أو التعليم وغيرها. لذلك اليوم بفرح كبير، بوجودي في هذه الدار الكريمة، في مطرانيتنا في بيروت إلى جانب سيدنا الياس راعي هذه الأبرشية المحروسة بنعمة الرب، نعود ونكرر هذا القول ونؤكد على هذه الأمور وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. فلنثبت ولا نخفْ ولنحافظ على عائلاتنا وكنيستنا وعلى لبنان".