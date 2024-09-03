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لبنان

في طرابلس... ندوة عن الزلازل والبراكين في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:52
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 أقيمت في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية في طرابلس ندوة، برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية وبدعوة من الرابطة وجمعية الوفاق الثقافية، قدم  في خلالها فواز الخجا محاضرة علمية وتوعوية بعنوان الزلازل في لبنان والمنطقة.
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وشرح المحاضر علميا وتاريخيا الظواهر الزلزالية في العالم ومنطقتنا، شارحا كل التفاصيل عن طبيعة الزلزال  وآثارها ومقاومتا.
 
كما خصص القسم  الثاني من المحاضرة  للارشادات وللحديث عن كيفية الحد من الاضرار ومن ثم امكانياتنا في مواجهة اي حادث في المستقبل.
 
 
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