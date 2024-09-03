بعد التحقيق معه.. توقيف رياض سلامة!





وأفاد مصدر قضائي لـ "لبنان 24" عن أن التحقيق مع سلامة قد يستمر اربعة ايام وفق القانون وهو رهن التوقيف.

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وكان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد وصل اليوم إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بشأن ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.



وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023. أصدر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار إشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال، وأشارت المعلومات إلى أنه تمّ نقل سلامة إلى مقر قوى الامن الداخلي.وأفاد مصدر قضائي لـ "لبنان 24" عن أن التحقيق مع سلامة قد يستمر اربعة ايام وفق القانون وهو رهن التوقيف.وكان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد وصل اليوم إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بشأن ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.

مدعي عام التمييز



وأكد مدعي عام التمييز جمال الحجار أن الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه.



وقال إنه من ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية.

الرئيس ميقاتي





وأشار ميقاتي لـ"الحدث" إلى أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.

وعقب صدور القرار، شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه.وأشار ميقاتي لـ"الحدث" إلى أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.

وزير العدل

وفي أوّل تعليق له على خبر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قال وزير العدل هنري خوري إنّ "القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره".

رئيس التيار الوطني الحر



كما علق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على توقيف سلامة فكتب على "إكس": "كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما إنتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تمّ سحب الملف من يدي القاضية عون".



وأضاف: "ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرّأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل الى اللبنانيين بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة الى القضاء اللبناني على امل ان يمضي حتّى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب".



وختم: "هذه أمثولة لكل من قال لنا يومًا:" وهل مازلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجون لتصدّقوا ذلك؟" نعم، ثقوا أن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية. هذا طريق طويل لاحقاق نظام المحاسبة والعدالة. ولكن ننبّه من التراجع لأننا لن نسكت ولن نستسلم".

شركة "أوبتيموم إنفست"



أما الرئيسة التنفيذية لشركة "أوبتيموم إنفست" رين عبود، فقالت إنّ الشركة لم تستدعَ إلى جلسة اليوم في ما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.



وأضافت عبود لـ"رويترز"، أنّ الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وأنها أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي "ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات".

النائب سعيد الاسمر كتب النائب سعيد الاسمر على حسابه على منصة "اكس" : "خير أن يأتي متأخراً، من ألاّ يأتي ابدا. نشدّ على يدّ القضاء لمحاسبة كل المتورطين في سرقة المال العامّ وأموال المودعين المنهوبة، وعسى أن تكون بادرة القاضي حجار بداية الطريق في توقيف جميع المجرمين والمرتكبين وبشكل خاص المتورطين في قضية تفجير مرفأ بيروت". وأضاف: "لا يمكن أن تُبنى الأوطان وتستقيم أمورها بدون قضاء عادل نزيه وشفاف يحكم بالعدل والحق".



