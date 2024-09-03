نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 4 محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة في الحوش - صور وعدلون وسيروب - صيدا وقرية السلام - حارة صيدا.

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