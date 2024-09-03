بعد توقيفه... إلى أين نُقِلَ رياض سلامة؟

بعدما صدر قرار بتوقيفه بعد الإستماع إليه في قصر العدل في بيروت، أفادت معلومات "الجديد" أنّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة نُقِلَ إلى مقرّ قوى الأمن الداخلي.



Advertisement وأشارت إلى وجود سلامة حالياً "في ما كان يُعرف بسجن الضباط الاربعة".