Advertisement

لبنان

بعد توقيفه... إلى أين نُقِلَ رياض سلامة؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1242332-638609748243383591.jpg
Doc-P-1242332-638609748243383591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما صدر قرار بتوقيفه بعد الإستماع إليه في قصر العدل في بيروت، أفادت معلومات "الجديد" أنّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة نُقِلَ إلى مقرّ قوى الأمن الداخلي.
 
وأشارت إلى وجود سلامة حالياً "في ما كان يُعرف بسجن الضباط الاربعة".
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بصورة فرعونيّة... هكذا علّق جنبلاط على خبر توقيف رياض سلامة
lebanon 24
03/09/2024 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عن توقيف رياض سلامة: القضاء قال كلمته
lebanon 24
03/09/2024 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه
lebanon 24
03/09/2024 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قضائي لـ "لبنان 24": التحقيق مع رياض سلامة قد يستمر اربعة ايام وفق القانون وهو رهن التوقيف
lebanon 24
03/09/2024 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رياض سلامة

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2024-09-03
10:08 | 2024-09-03
10:06 | 2024-09-03
09:58 | 2024-09-03
09:52 | 2024-09-03
09:51 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24