Advertisement

لبنان

وزير العدل عن توقيف رياض سلامة: القضاء قال كلمته

Lebanon 24
03-09-2024 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1242333-638609752530090954.jpg
Doc-P-1242333-638609752530090954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أوّل تعليق له على خبر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قال وزير العدل هنري خوري إنّ "القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سعيد الأسمر بعد توقيف سلامة: نشدّ على يد القضاء
lebanon 24
03/09/2024 17:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت شركة "أوبتيموم إنفست" على توقيف سلامة
lebanon 24
03/09/2024 17:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عن توقيف سلامة: لن نسكت ولن نستسلم
lebanon 24
03/09/2024 17:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيف سلامة.. إليكم ما كشفه القاضي الحجار
lebanon 24
03/09/2024 17:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24

خوري

سلامة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2024-09-03
10:08 | 2024-09-03
10:06 | 2024-09-03
09:58 | 2024-09-03
09:52 | 2024-09-03
09:51 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24