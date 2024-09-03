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لبنان

في بشامون... العثور على جثة شاب إلى جانب الطريق

Lebanon 24
03-09-2024 | 08:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عناصر من شرطة بلدية بشامون عثروا صباح اليوم، على جثة شاب إلى جانب الطريق في البلدة.
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بشامون

جثة

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