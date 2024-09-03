الخليل عرض مع وفد اقتصادي لمشروع قانون موازنة 2025

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عرض وزير المالية الدكتور يوسف الخليل مع وفد من الفعاليات الاقتصادية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، كما تطرق المجتمعون للتهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الشرعي من قبل الاقتصاد غير الشرعي.وعرض الوزير الخليل للاجراءات التي تقوم بها الوزارة بغية تفعيل الالتزام الضريبي، الأمر الذي يعتبر أساسيا في خدمة الاقتصاد الوطني والمالية العامة.