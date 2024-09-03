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لبنان

بيرم إلتقى وفدا عشائرياً ونقابة موزعي الغاز

Lebanon 24
03-09-2024 | 09:35
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم قبل ظهر اليوم، وفدا من عشيرة ابو حمد في الرقة برئاسة رئيس مجلس العشيرة الشيخ حديد خلف الرويش، الذي سلمه درعا باسم العشيرة عربون وفاء وتقدير لمواقفه وادائه.

واستقبل الوزير بيرم وفدا من نقابة "موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها" في لبنان برئاسة عبد الهادي كمال العبيدي الذي وضعه في اجواء المشاكل التي يواجهها القطاع.
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