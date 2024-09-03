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لبنان

أهالي الطفل المفقود ليث ملص قطعوا أوتوستراد المنية الدولي

Lebanon 24
03-09-2024 | 09:49
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قطع أهالي الطفل ليث ملص المفقود منذ صباح اليوم، أوتوستراد المنية الدولي.
 
وقد طالب أهالي الطفل المعنيين البحث عن إبنهم المفقود.
 
 
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