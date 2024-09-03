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لبنان

هكذا علّقت شركة "أوبتيموم إنفست" على توقيف سلامة

Lebanon 24
03-09-2024 | 09:51
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قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية، رين عبود، إن الشركة لم تستدعَ إلى جلسة اليوم فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة.
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ونقلت رويترز عن عبود قولها إن "الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات".
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