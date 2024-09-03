قائد الجيش استقبل أبو الحسن ورئيس جامعة رفيق الحريري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب هادي أبو الحسن وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل رئيس جامعة رفيق الحريري البروفسور سعيد اللادقي مع وفد مرافق، وتم التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة.

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