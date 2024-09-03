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لبنان

بيرم: وزارة العمل في خدمة جميع اللبنانيين

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:24
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رعى وزير العمل مصطفى بيرم في قاعة التدريب في الوزارة، افتتاح اولى دورات لغة برمجة معنية بالذكاء الاصطناعي ، وهي دورة تقنية مختصة بالبرمجة للشباب الجامعيين واصحاب الاختصاص "python"  وهي من اللغات المطلوبة عالميا على مستوى الذكاء الاصطناعي، وهذه الدورة من ضمن مسار تدريبي طويل ستقوم به الوزارة.
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وقد رحب الوزير بيرم بالطلاب والمشرفين على الدورة في القاعة المستحدثة "بعد ان كانت منكوبة بفعل انفجار المرفأ عن طريق تبرعات الخيريين للانطلاق بورشات تدريبية في حرم الوزارة كما في كل المناطق اللبنانية، لكي يشعر المواطن ان لديه ثقة بوزارات وادارات الدولة".

واكد "ان وزارة العمل في خدمة جميع اللبنانيين، وبعد نهاية كل دورة ستكون وسيطا في عملية التوظيف".

وشدد على "ان تطوير المهارات يعطي دفعا في اتجاه ايجاد الفرصة"، موضحا "ان كل هذا الانجاز لم يكلف خزينة الدولة فلسا واحدا بل هو نتيجة جهد تعاوني".

ودعا الوزير بيرم الطلاب المشاركين الى "الحضور الدائم والمثابرة وتطوير الذات، لأننا في زمن التطوير المهني الذي يحتاج الى المهارة للقاء الفرصة ، فكلما كنت مستعدا عثرت على الفرصة".
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