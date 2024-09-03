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لبنان
سماع أصوات إنفجارات.. حريق كبير في مستوطنة إسرائيليّة قريبة من لبنان (صور)
Lebanon 24
03-09-2024
|
10:25
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اندلع حريق كبير بالقرب من مستعمرة المنارة وحرج راميم داخل فلسطين المحتلة، بعد سماع أصوات إنفجارات.
وكان أفاد جيش العدوّ الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في نطوعه وشتولا شمالي فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.
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