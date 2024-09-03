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لبنان

لقاء للمستأجرين القدامى في غرفة طرابلس

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:27
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 إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال لقاء وطنيا للبحث في قضية تحرير العقود القديمة للأماكن غير السكنية.
 
وشارك في اللقاء رئيس الغرفة توفيق دبوسي الذي أشار إلى أن "كل من المؤجِر والمستأجر هما على نفس المسافة في غرفة طرابلس والشمال، لأنهما من المكونات الأساسية لهيئتها العامة، والملف المتعلق بتحرير العقود االخاصة بالاماكن غير السكنية يحتاج الى جهود متواصلة للعمل على بلورة صيغ عادلة تحفظ حق المالكين ولا تلحق الضرر بحقوق المستأجرين وبروح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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من جهته، أشار النائب وليد البعريني الى أنه "يجب النظر بعين واحدة الى الأمور كما لا يجوز المغالاة في مقاربة موضوع القانون، لان للتجار مكانتهم وكذلك المستاجرين، وسنعمل على إعادة النظر بالقانون لرفع الغبن وتأمين العدالة الإجتماعية".
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