الأبيض يجول الخميس في قضاء المنية - الضنية

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يجول وزير الصحة العامة فراس الأبيض الخميس المقبل، في قضاء المنية - الضنية لتفقد القطاع الصحي وتحديد حاجاته المطلوبة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين.وتشمل الجولة زيارة مستشفيات القضاء ومراكز رعاية صحية أولية وتفقد عمل فرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، ويتضمن برنامج الجولة: مركز "أيزال الخيري للرعاية الصحية الأولية" عند العاشرة إلا ربعا صباحا، مستشفى "سير الضنية الحكومي" العاشرة والنصف صباحا، مركز" الإيمان الطبي للرعاية الصحية الأولية" في سير الضنية عند الحادية عشرة وعشر دقائق صباحا، مركز جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية للرعاية الصحية الأولية - بيت فقس عند الثانية عشرة ظهرا، ومركز "الفاروق الطبي" - طاران - للرعاية الصحية الأولية عند الأولى والربع بعد الظهر.ثم يتوجه الأبيض، عند الثانية من بعد الظهر، إلى بلدة بخعون في زيارة تفقدية لعمل فرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة التي تقوم بالفحوص الدورية للمياه، ويختتم جولته الثالثة بعد الظهر في زيارة لمستشفى "المنية الحكومي".