Advertisement

لبنان

أحمد الخير ناشد استنفار كل الجهود للتحرك سريعاً في قضية الطفل ليث ملص

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1242376-638609824985055599.png
Doc-P-1242376-638609824985055599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، قضية الطفل الضائع ليث فادي ملص، وأجرى لهذه الغاية اتصالاته مع كل المعنيين في أجهزة الدولة، مناشدا "استنفار كل الجهود للتحرك سريعا والمساعدة في إيجاد الطفل".
Advertisement

وأعلن الخير، عبر "فيسبوك"، أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أبلغه، خلال اتصاله به، أنه أعطى توجيهاته لجهاز تقفي الأثر، وسيكون في المنية في أسرع وقت للقيام بهذه المهمة الإنسانية"، آملا في "أن يعود الطفل ليث إلى أهله سالما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2024-09-03
15:32 | 2024-09-03
15:05 | 2024-09-03
14:53 | 2024-09-03
14:17 | 2024-09-03
13:56 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24